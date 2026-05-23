Ti comporti bene e mangi l’osso buco? Borsone italiano | Crozza diventa Salvini e promuove la cittadinanza a punti con tanto di consueti elenchi

Da ilfattoquotidiano.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la puntata di Fratelli di Crozza, il comico ha interpretato Salvini, promuovendo l’idea di una “cittadinanza a punti” accompagnata da elenchi di comportamenti. Crozza, nei panni del leader, ha ironizzato sul tema, mentre si sono alternate battute e riferimenti satirici. La trasmissione va in onda il venerdì sera sul Nove.

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Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza veste i panni di Matteo Salvini, impegnato a promuovere la sua proposta della cittadinanza a punti, trasformata in una sorta di raccolta premi per aspiranti italiani. Tra bonus, penalità e improbabili criteri di italianità, il leader della Lega rivendica che tutto sia politica. Ma dietro questa nuova battaglia si intravede una preoccupazione ben più concreta: l’avanzata di Roberto Vannacci e il rischio di perdere consensi nel suo stesso elettorato. Live streaming ed episodi completi su discovery+ ( www.discoveryplus. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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