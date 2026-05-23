Ti comporti bene e mangi l’osso buco? Borsone italiano | Crozza diventa Salvini e promuove la cittadinanza a punti con tanto di consueti elenchi

Notizia in breve

Durante la puntata di Fratelli di Crozza, il comico ha interpretato Salvini, promuovendo l’idea di una “cittadinanza a punti” accompagnata da elenchi di comportamenti. Crozza, nei panni del leader, ha ironizzato sul tema, mentre si sono alternate battute e riferimenti satirici. La trasmissione va in onda il venerdì sera sul Nove.