Il club potrebbe decidere di cedere Thuram, considerato sacrificabile, a causa di questioni finanziarie e di bilancio. La società valuta la possibilità di vendere il giocatore per ridurre il monte ingaggi e migliorare i parametri economici. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma le trattative sarebbero in corso, con il possibile inserimento di un’offerta che potrebbe soddisfare le esigenze del club. La decisione finale dipenderà dalle trattative e dalle offerte ricevute.

di Mauro Munno . Cosa potrebbe spingere la società a cederlo. La mancata qualificazione nell’Europa che conta costerebbe carissima alla Juventus: si stima un buco nei ricavi pari a 55-60 milioni di euro. Per garantire l’indispensabile sostenibilità economica, la dirigenza bianconera sarà inevitabilmente costretta a sacrificare qualche pezzo pregiato sul mercato. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Uno dei maggiori indiziari a fare le valigie è Khephren Thuram (insieme ai difensori Bremer, Gatti e Kalulu ). Il centrocampista francese fa gola sia in Premier League sia al Galatasaray, club pronto a fare sul serio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Thuram lascia la Juventus? Ecco perché per il club può essere sacrificabile

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