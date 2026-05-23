The Crash | un documentario true-crime da una drammatica storia vera – Recensione

Da superguidatv.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 31 luglio 2022, una Toyota Camaro si è schiantata in un viale di Strongsville, Ohio, a una velocità superiore a 160 kmh. L’incidente ha causato danni significativi e ha portato alla morte di uno dei coinvolti. Un documentario true-crime ricostruisce i dettagli dell’incidente e le testimonianze delle persone presenti. La vicenda è stata oggetto di approfondimenti mediatici, senza ulteriori dettagli su eventuali responsabilità o cause specifiche.

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Il 31 luglio 2022 una Toyota Camaro si schiantò a oltre 160 chilometri orari in un viale di Strongsville, nello stato dell’Ohio. Nell’impatto persero la vita Dominic Russo e Davion Flanagan, mentre alla guida dell’auto si trova la diciassettenne Mackenzie Shirilla, sopravvissuta all’incidente e fidanzata con una delle vittime. Come scopriremo in The Crash, quello che inizialmente sembrava essere il risultato di un tragico incidente si è trasformato rapidamente in un caso giudiziario alquanto controverso. Per le indagini da parte dell’accusa infatti si è aveva a che fare con un duplice omicidio volontario commesso dalla sola superstite.... 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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