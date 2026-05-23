Nel nuovo reality di Prime Video, prodotto da Banijay Italia, sono iniziati scontri tra i concorrenti all’interno del castello. Durante le prime fasi del programma, si sono verificati momenti di caos e tensione tra i partecipanti. La produzione ha confermato che le dinamiche si sono sbloccate subito dopo l’inizio delle riprese, senza ulteriori dettagli sulle cause specifiche.

The 50, il nuovo reality di Prime Video prodotto da Banijay Italia per Amazon MGM Studios, è appena partito e già le dinamiche si sono accese in modo spettacolare. Nei primi episodi rilasciati il 22 maggio, Paola Caruso, Francesco Chiofalo e Federico Fashion Style ci hanno regalato uno scontro che difficilmente dimenticheremo. Prima ancora che la showgirl varcasse la soglia del castello medievale dove si svolge il gioco, Federico aveva già sparato a zero su di lei in confessionale: “Oddio c’è pure quella. Lei è tutta stupida. Lei mi ha bloccato sul cellulare, ha detto che io le ho rovinato i capelli, ha detto cose orrende nei miei confronti, quando poi non c’è nulla di vero. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - The 50, caos e scontri nel castello: Paola Caruso contro tutti

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