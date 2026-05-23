Testata alla guardia giurata per guadagnarsi la fuga ma lo intercettano i carabinieri
Una guardia giurata è stata colpita alla testa mentre cercava di allontanare dalla cassa un cliente che tentava di scappare senza pagare. I carabinieri, intervenuti, hanno fermato l’uomo che aveva cercato di fuggire con la merce illegittimamente. La persona arrestata è stata portata in caserma. La merce non pagata è stata sequestrata. Nessuno degli agenti o del personale ha subito ferite gravi.
Lo avrebbero scoperto mentre cercava di portare fuori dal punto vendita della merce che non intendeva pagare ed averebbe cercato poi di guadagnarsi la fuga con la forza, finendo però in manette. Sono stati carabinieri della stazione di San Martino Buon Albergo, nel pomeriggio di venerdì 22 maggio. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Aggredita Guardia Giurata all EAV DI Poggiomarino:LA DENUNCIA DEL PRESIDENTE ALVITI
Sullo stesso argomento
Scappa tre giorni e tenta pure la fuga in treno”: ritrovato 60enne casentinese, i Carabinieri lo intercettano al binarioC’era chi già immaginava scenari da puntata speciale di Chi l’ha visto?, chi controllava sentieri, boschi e fossi del Casentino col fiato sospeso, e...