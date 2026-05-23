Testata alla guardia giurata per guadagnarsi la fuga ma lo intercettano i carabinieri

Notizia in breve

Una guardia giurata è stata colpita alla testa mentre cercava di allontanare dalla cassa un cliente che tentava di scappare senza pagare. I carabinieri, intervenuti, hanno fermato l’uomo che aveva cercato di fuggire con la merce illegittimamente. La persona arrestata è stata portata in caserma. La merce non pagata è stata sequestrata. Nessuno degli agenti o del personale ha subito ferite gravi.