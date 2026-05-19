Scappa tre giorni e tenta pure la fuga in treno | ritrovato 60enne casentinese i Carabinieri lo intercettano al binario
Un uomo di 60 anni residente nel Casentino è stato ritrovato dopo aver tentato di fuggire per tre giorni. I Carabinieri lo hanno intercettato mentre si trovava sui binari di una stazione, mentre si apprestava a prendere un treno regionale in direzione Arezzo. Nei giorni precedenti, alcune persone avevano segnalato la sua scomparsa, controllando sentieri, boschi e fossi della zona. La sua assenza aveva destato preoccupazione tra amici e familiari.
C’era chi già immaginava scenari da puntata speciale di Chi l’ha visto?, chi controllava sentieri, boschi e fossi del Casentino col fiato sospeso, e invece il protagonista della sparizione stava tranquillamente preparando la “grande evasione” in direzione Arezzo. col regionale. Si è conclusa con un lieto fine la vicenda del 60enne scomparso da Pratovecchio-Stia dalla serata di venerdì scorso. Dopo tre giorni di ricerche serrate coordinate dalla Prefettura, con Carabinieri, Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino, volontari e mezzi mobilitati in mezzo Casentino, l’uomo è stato rintracciato stamani alla stazione di Stia mentre stava per prendere un treno. 🔗 Leggi su Lortica.it
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