Terni Francesco Filipponi | Variante sud-ovest elemento fondamentale per l’intero territorio regionale

Da ternitoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un progetto di circa otto chilometri mira a decongestionare il traffico a Terni, collegando il centro cittadino alla zona industriale. La variante sud-ovest è considerata un elemento chiave per l’intero territorio regionale. La proposta prevede un nuovo tracciato stradale che favorisca il collegamento tra le diverse aree, con l’obiettivo di migliorare la circolazione e ridurre la congestione nel centro urbano. La realizzazione del tratto è stata annunciata come prioritaria da un rappresentante locale.

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Un tracciato di circa otto chilometri per decongestionare il traffico e collegare il centro cittadino con la zona industriale di Terni. La variante sud-ovest è tornata al centro del dibattito politico, nel corso dell’assemblea regionale. A richiedere aggiornamenti è stato il Consigliere regionale. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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