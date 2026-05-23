Su RaiPlay è disponibile il nuovo format di intrattenimento intitolato “Tempo Perso”. La miniserie confronta le abitudini, i ruoli e i comportamenti di ieri e di oggi, offrendo uno sguardo ironico sulle differenze tra passato e presente. La produzione utilizza un tono leggero per evidenziare i cambiamenti nelle modalità di vita e nelle dinamiche sociali nel tempo.

Come eravamo e come siamo: le abitudini, i ruoli, i comportamenti di ieri e di oggi a confronto in una miniserie esilarante dove il passato spalanca gli occhi al presente. Su RaiPlay è arrivato il 21 maggio “ Tempo Perso ”, un format di intrattenimento che, attraverso sketch, monologhi e momenti di satira, esplora vecchie e nuove tendenze evidenziando con leggerezza e ironia quanto siano cambiati i tempi. Il prodotto gioca sulle differenze generazionali, sui cambiamenti del linguaggio e sulle nuove dinamiche sociali, trasformando l’evoluzione dei costumi in occasione di comicità. I monologhi comici di Jonathan Canini saranno intervallati da... 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - “Tempo Perso”: il nuovo format di intrattenimento ora su RaiPlay!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

WATCH: Fans React To French Montana Win Against Rick Ross In VERZUZ Battle!

Sullo stesso argomento

Oltre lo schermo: tra impegno sociale, premi e il nuovo cinema su RaiPlayIl grande schermo non è mai stato un semplice specchio della realtà, bensì il prisma attraverso cui l’umanità tenta di decifrare le proprie...

’Fresh Vibes’, il nuovo format di Pando dj su Radio Bruno DanceDebutta su Radio Bruno Dance “Fresh Vibes”, il nuovo format live ideato dal dj e produttore Matteo Pandolfini (Pando Dj) originario di Cesena, in...

Maria Chiara quanto ti capisco . In 17 mesi ho perso babbo e mamma . La mamma 14 mesi fa ed è stato un dramma. Con il trascorrere del tempo sembra che il dolore si fosse attenuato ,ma basta un niente e si ricade nell’abisso. Anche io avrei bisogno di lei m x.com

Sono passati 2 mesi e ho già perso il senso del tempo dalle 21:00 alle 3:00 reddit

Tempo Perso con Jonathan CaniniCome eravamo e come siamo: le abitudini, i ruoli, i comportamenti di ieri e di oggi a confronto in una miniserie esilarante dove il passato spalanca gli occhi al presente. Su RaiPlay dal 21 maggio arr ... rai.it