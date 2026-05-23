Erik potrebbe tradire i Saalfeld e allearsi con Sophia Wagner, che fin dal suo arrivo si è mostrata come un avversario temibile. La presenza della nuova arrivata ha messo in allerta i membri della famiglia, che devono fare attenzione alle sue mosse. La trama si concentra sui possibili tradimenti e alleanze tra i personaggi, mentre Sophia continua a dimostrarsi un personaggio insidioso.

Sophia Wagner si è dimostrata – fin dal suo arrivo – un temibile avversario, spingendo tutti a stare sempre in guardia. Ma il piano che la dark lady si appresta a portare a termine nelle prossime puntate di Tempesta d’Amore supererà anche la più fervida immaginazione. La donna cercherà di portare dalla sua parte Erik, spingendolo a tradire i Saalfeld. Ci riuscirà? Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi Sturm der Liebe, presto in onda su Rete 4. Anticipazioni tedesche Tempesta d’amore: Saalfeld- Schwarzbach, alleanza in crisi. La relazione tra Christoph e Alexandra sembra essere arrivata al capolinea, e anche i rapporti tra l’albergatore e Markus non sono affatto idilliaci. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Tempesta d’amore, trame tedesche: Erik pronto a tradire i Saalfeld (e allearsi con Sophia)?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tempesta D'Amore: La Misteriosa Morte Di Michael!

Sullo stesso argomento

Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: Sophia ricatta Krüger e da scacco matto ai SaalfeldSarà un disastro annunciato quello a cui assisteremo nelle prossime puntate di Tempesta d’Amore e che coinvolgerà Henry, sua madre Sophia, Krüger e i...

Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: Sophia inganna Krüger e mette nel mirino Christoph Saalfeld!Scopri cosa accadrà nelle prossime puntate di Tempesta d’Amore: Sophia Wagner manipola Krüger e prepara il colpo decisivo contro Christoph Saalfeld e...

Tempesta d'amore, trame 25 maggio 2026 #anticipazioni #25maggio #tempestadamore x.com

Tempesta d’amore, anticipazioni settimanali dal 25 al 29 maggio 2026: futuro inconciliabile per Miro e Greta?Cosa accadrà negli episodi Tempesta d'amore in onda dal 25 al 29 maggio su Rete 4? Trame complete della soap tedesca Sturm der Liebe. superguidatv.it

Tempesta d’amore, anticipazioni settimanali dal 18 al 22 maggio 2026: Vincent e Katja vengono scoperti?Cosa accadrà negli episodi Tempesta d'amore in onda dal 18 al 22 maggio su Rete 4? Trame complete della soap tedesca Sturm der Liebe. superguidatv.it