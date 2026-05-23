Tempesta d’amore trame tedesche | Erik pronto a tradire i Saalfeld e allearsi con Sophia?

Da superguidatv.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Erik potrebbe tradire i Saalfeld e allearsi con Sophia Wagner, che fin dal suo arrivo si è mostrata come un avversario temibile. La presenza della nuova arrivata ha messo in allerta i membri della famiglia, che devono fare attenzione alle sue mosse. La trama si concentra sui possibili tradimenti e alleanze tra i personaggi, mentre Sophia continua a dimostrarsi un personaggio insidioso.

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Sophia Wagner si è dimostrata – fin dal suo arrivo – un temibile avversario, spingendo tutti a stare sempre in guardia. Ma il piano che la dark lady si appresta a portare a termine nelle prossime puntate di Tempesta d’Amore supererà anche la più fervida immaginazione. La donna cercherà di portare dalla sua parte Erik, spingendolo a tradire i Saalfeld. Ci riuscirà? Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi Sturm der Liebe, presto in onda su Rete 4. Anticipazioni tedesche Tempesta d’amore: Saalfeld- Schwarzbach, alleanza in crisi. La relazione tra Christoph e Alexandra sembra essere arrivata al capolinea, e anche i rapporti tra l’albergatore e Markus non sono affatto idilliaci. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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