Nelle prossime puntate di Tempesta d’Amore, Sophia ricatta Krüger, mettendo in crisi la famiglia Saalfeld. La trama si intensifica con Henry e sua madre coinvolti in una serie di eventi che portano a uno scacco matto per i Saalfeld. La vicenda si sviluppa attraverso una serie di azioni e reazioni che coinvolgono diversi personaggi della soap.

Sarà un disastro annunciato quello a cui assisteremo nelle prossime puntate di Tempesta d’Amore e che coinvolgerà Henry, sua madre Sophia, Krüger e i Saalfeld. Il giovane Sydow ha sempre sostenuto che sua madre non arretrebbe davanti a nulla, e nei prossimi episodi vedremo di cosa sarà capace la nuova dark lady del Fürstenhof. Anticipazioni tedesche Tempesta d’amore: Sophia incastra Krüger. Chi può conoscere una donna meglio del proprio figlio? Henry Sydow ha più volte dichiarato che sua madre – quando ci sono in gioco gli affari – non arretrebbe davanti a nulla, e le sue affermazioni troveranno conferma in quanto accadrà nelle prossime puntate Tempesta d’amore. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: Sophia ricatta Krüger e da scacco matto ai Saalfeld

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