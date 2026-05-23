Un rappresentante ha partecipato a un incontro del comitato per discutere della viabilità tra l’ospedale Pugliese e il Ciaccio, sollevando domande sulla futura sistemazione delle strade. Sono state inoltre sollevate critiche riguardo al progetto del Politecnico di Milano, senza specificare le ragioni. La discussione si è concentrata su possibili modifiche alla rete stradale e sulle controversie legate ai piani di sviluppo universitario.

? Domande chiave Come cambierà la viabilità tra il Pugliese e il Ciaccio?. Perché il progetto del Politecnico di Milano è sotto accusa?. Chi gestirà il nuovo parcheggio da 850 stalli per l'ospedale?. Quali impatti avrà il nuovo polo sanitario sui quartieri meridionali?.? In Breve Progetto prevede parcheggio da 850 stalli su iniziativa dell'onorevole Traversa.. Avvocato Ludovico segnala adesioni costanti dai quartieri meridionali e Lido.. Piano prevede collegamento stradale tra tangenziale ovest e campus universitario.. Integrazione territoriale tra area Pugliese-Ciaccio e parco della biodiversità.. Mimmo Tallini ha annunciato ufficialmente la sua adesione al comitato L’ospedale al Pugliese, una forza della società civile che punta a trasformare l’area tra il Pugliese e il Ciaccio nel nuovo cuore pulsante della sanità catanzarese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tallini al comitato L’ospedale al Pugliese: sfida alla politica locale

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