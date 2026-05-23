È stata firmata la Milan Declaration, che introduce regole più severe per sigarette elettroniche, tabacco riscaldato e nicotine pouches. Sono vietate le pubblicità dei nuovi prodotti e aumentate le tasse su queste categorie. La normativa mira anche a proteggere i giovani, con restrizioni più stringenti. La decisione rappresenta un cambio di rotta rispetto alla teoria della riduzione del danno, con un trattamento normativo uguale a quello del tabacco tradizionale.

Regole più severe su sigarette elettroniche, tabacco riscaldato e nicotine pouches. E poi stop alla pubblicità dei nuovi prodotti, aumento della tassazione e tutela dei giovani. Sono questi alcuni dei punti principali della Milan Declaration, il documento programmatico finale presentato a conclusione della European conference on tobacco or health (Ectoh), il principale congresso europeo dedicato alla prevenzione del tabacco e della dipendenza organizzato dalla Lilt (Lega Italiana per la lotta contro i tumori). – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Svolta sulle sigarette elettroniche, firmata la Milan Declaration: addio alla teoria della riduzione del danno e regole uguali al tabacco

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