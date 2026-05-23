SuperEnalotto estrazione di oggi sabato 23 maggio | numeri vincenti jackpot e quote

Da livornotoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’estrazione del SuperEnalotto di oggi, sabato 23 maggio 2026, si svolge con un jackpot che si colloca tra i più alti mai registrati. I numeri vincenti saranno annunciati nelle prossime ore, attirando l’attenzione di molti giocatori in attesa di scoprire se saranno fortunati. Le quote di vincita e i premi in palio sono state aggiornate e saranno rese note insieme ai numeri estratti.

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Nuovo appuntamento settimanale con la fortuna e grande attesa per l'estrazione del SuperEnalotto di oggi, sabato 23 maggio 2026, con il jackpot più alto al mondo. Per il concorso n. 83, infatti, il SuperEnalotto di questa sera mette in palio 169 milioni di euro per la sola sestina vincente che. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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