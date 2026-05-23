Studenti aggrediscono due professori a Parma Crosetto | Devono capire la gravità del gesto e pagarne le conseguenze Sasso invoca il carcere | Integrazione dietro le sbarre

Da orizzontescuola.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due insegnanti sono stati aggrediti da un gruppo di studenti all’uscita di una scuola a Parma. L’episodio è avvenuto in strada, senza ulteriori dettagli sulle modalità. Il ministro ha commentato che i responsabili devono affrontare le conseguenze legali. Un politico ha invece richiesto il carcere come soluzione per l’integrazione.

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Un gruppo di studenti ha aggredito due insegnanti davanti a un istituto scolastico di Parma. Il fatto è accaduto all’uscita delle lezioni. Secondo quanto ricostruito, i docenti sono stati accerchiati e colpiti. La dinamica esatta è al vaglio delle autorità. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Parma: studenti violenti aggrediscono due professori

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