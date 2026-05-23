Strage di Capaci in 8mila in corteo a Palermo nel 34° anniversario
Nel 34° anniversario della strage di Capaci, oltre 8.000 persone hanno partecipato a un corteo a Palermo. La manifestazione ha attraversato le strade della città, con i partecipanti che hanno ricordato l’attentato avvenuto 34 anni fa. Nessun incidente è stato segnalato durante la manifestazione.
Sono oltre 8 mila, secondo gli organizzatori, i partecipanti al corteo che ha attraversato Palermo nel 34esimo anniversario della strage di Capaci. Promosso da un folto cartello di associazioni e collettivi, il corteo è partito dal Palazzo di giustizia e ha attraversato piazza Verdi, via Ruggero Settimo, piazza Castelnuovo e via Libertà, nel cuore della città, per raggiungere l'area vicina all' Albero Falcone. Musica e slogan hanno scandito il percorso, con tantissimi giovani presenti, striscioni e magliette colorate. Il raduno all'Albero Falcone e il minuto di silenzio Già dal primo pomeriggio circa cinquecento persone si erano radunate davanti all'Albero Falcone, in via Notarbartolo, davanti al palazzo dove vivevano il giudice Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Sullo stesso argomento
Strage Capaci, 34 anni fa moriva il giudice Falcone: le celebrazioni oggi a PalermoSono trascorsi esattamente 34 anni dalla strage di Capaci, l’attentato in cui morì il giudice Giovanni Falcone.
Da Giuseppe Conte a Elly Schlein, i big della politica a Palermo per l'anniversario della strage di CapaciIl leader del M5s Giuseppe Conte e la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein saranno a Palermo sabato 23 maggio per partecipare alla...
Bungaro omaggia le vittime della strage di Capaci, la voce di Montinaro in '23 maggio'. Brano e video realizzati con la sorella del caposcorta di Falcone a 34 anni dall'attentato #ANSA x.com
A 34 anni dalla Strage di Capaci, i Vigili del Fuoco hanno condiviso immagini storiche dei primi soccorsi dopo l’esplosione che distrusse un tratto dell’autostrada A29 il 23 maggio 1992. Nel messaggio pubblicato sui social, il Corpo Nazionale ricorda di esse facebook
RPG Divina Commedia reddit
Il ricordo della strage di Capaci nelle parole del caposcorta di FalconeVidi all'improvviso pezzi di autostrada che volavano e non riuscivo a capire cosa stesse accadendo. E' il ricordo di Gaspare Cervello, caposcorta del giudice Giovanni Falcone e uno dei sopravvissuti ... ansa.it
Strage di Capaci, Mattarella: 23 maggio ha segnato storia Repubblica, fu attacco a libertà(Adnkronos) – La data del 23 maggio ha segnato la storia della Repubblica. La strage di Capaci, manifestazione tra ... cremonaoggi.it