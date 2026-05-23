Nel 34° anniversario della strage di Capaci, oltre 8.000 persone hanno partecipato a un corteo a Palermo. La manifestazione ha attraversato le strade della città, con i partecipanti che hanno ricordato l’attentato avvenuto 34 anni fa. Nessun incidente è stato segnalato durante la manifestazione.

Sono oltre 8 mila, secondo gli organizzatori, i partecipanti al corteo che ha attraversato Palermo nel 34esimo anniversario della strage di Capaci. Promosso da un folto cartello di associazioni e collettivi, il corteo è partito dal Palazzo di giustizia e ha attraversato piazza Verdi, via Ruggero Settimo, piazza Castelnuovo e via Libertà, nel cuore della città, per raggiungere l'area vicina all' Albero Falcone. Musica e slogan hanno scandito il percorso, con tantissimi giovani presenti, striscioni e magliette colorate. Il raduno all'Albero Falcone e il minuto di silenzio Già dal primo pomeriggio circa cinquecento persone si erano radunate davanti all'Albero Falcone, in via Notarbartolo, davanti al palazzo dove vivevano il giudice Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Strage di Capaci, in 8mila in corteo a Palermo nel 34° anniversario

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