Storica attività di Terni | Spegniamo cinquantasei candeline tra ricordi tradizione e continuità generazionale
Il ‘Bar del Cacciatore’ di Terni ha celebrato il suo cinquantesimo svelando una serie di iniziative legate alla tradizione e alla continuità. La festa ha coinvolto clienti abituali e membri della famiglia proprietaria, che ha gestito l’attività fin dalla sua apertura. La struttura, situata nella zona nord della città, ha mantenuto gli stessi standard di servizio nel corso degli anni. La celebrazione ha previsto anche momenti di ricordo e riflessione sulla storia del locale.
Un compleanno significativo per il ‘Bar del Cacciatore’, storico pubblico esercizio collocato nella zona nord della città di Terni. Il 20 maggio scorso, infatti, l’attività a conduzione familiare ha spento 56 candeline. Un’occasione per condividere la ricorrenza con i clienti, regalando a ognuno. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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