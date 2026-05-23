Stesso sudore stessa paga | Genova cancella il gender gap alla Regata Storica Ecco gli equipaggi per la sfida a Pisa
A Genova, i membri degli equipaggi maschile e femminile della 71esima Regata delle Antiche hanno ricevuto lo stesso trattamento economico, eliminando così il divario di genere nelle retribuzioni. La sindaca ha incontrato i partecipanti questa mattina nel canale di Prà, mentre si preparano per la gara di Pisa. L’evento vede coinvolti squadre di entrambi i sessi, con gli atleti pronti a competere sulla stessa base.
Il countdown è ufficialmente iniziato. Tra le acque del canale di Prà si respira quell'aria elettrica delle grandi occasioni: stamattina la sindaca Silvia Salis ha salutato i nostri equipaggi, maschile e femminile, pronti a difendere l’orgoglio della Superba alla 71esima Regata delle Antiche. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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