Stasera Pooh 60 su Canale 5 | scaletta completa e ospiti dello show evento all’Arena
Stasera su Canale 5 va in onda uno show speciale all’Arena di Verona per i 60 anni dei Pooh, con una scaletta completa di musica e ricordi. L’evento prevede la partecipazione di ospiti speciali e presenta una sequenza di grandi successi della band.
Grande serata evento su Canale 5 per celebrare i 60 anni dei Pooh dall'Arena di Verona: uno show tra musica, ricordi e grandi successi con scaletta completa e ospiti speciali. Stasera, sabato 23 maggio, Canale 5 dedica la prima serata a uno degli eventi musicali più attesi dell'anno: Pooh 60 - La Nostra Storia in Arena, lo show che celebra i 60 anni di carriera della storica band italiana direttamente dall'Arena di Verona. Una serata speciale tra musica, memoria e grandi emozioni, con una scaletta ricca di successi e ospiti d'eccezione. Sul palco dell'anfiteatro veronese saliranno Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli per ripercorrere sei decenni di musica, amicizia e canzoni che hanno segnato intere generazioni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
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La scaletta del concerto dei Pooh su Canale 5: cantanti e ospiti all’Arena di VeronaStasera, sabato 23 maggio, va in onda in prima serata su Canale 5 lo speciale evento musicale "Pooh 60 – La Nostra Storia in Arena".
Stasera, in prime time su #Canale5, appuntamento con #POOH60LaNostraStoriaInArena, lo speciale evento musicale per i 60 anni dei #Pooh dall’Arena di Verona. Conduce @m_hunziker. Ospiti: #GiulianoSangiorgi, @noemiofficial, @MetaErmal e @marco x.com
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