La navetta Starship V3 ha completato con successo un test suborbitale, segnando un progresso nelle attività di sviluppo di SpaceX. Il test, che era stato rinviato in precedenza, si è concluso senza problemi e rappresenta un passaggio importante per le future missioni verso la Luna e Marte. La navetta è stata sottoposta a una serie di controlli durante il volo di prova, confermando la funzionalità di alcuni componenti chiave del veicolo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Test riuscito per la nuova navetta di SpaceX. Dopo il rinvio avvenuto nei giorni scorsi per problemi tecnici, SpaceX ha portato a termine con successo il nuovo test suborbitale della Starship V3, l’ultima versione del veicolo progettato per le future missioni verso la Luna e Marte. La prova di volo si è conclusa positivamente con l’ammaraggio della navetta nell’oceano Indiano, dopo una missione che ha confermato importanti progressi tecnologici per il programma spaziale dell’azienda fondata da Elon Musk. La navetta ha proseguito il volo anche con un motore fuori uso. Dopo la separazione dal razzo Super Heavy, la capsula Ship ha continuato il proprio tragitto seguendo una traiettoria stabile, nonostante il malfunzionamento di uno dei sei motori. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Starship V3 completa con successo il test suborbitale: passo avanti per le missioni verso Luna e Marte

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SpaceX Starship development shifts focus to Orbital Flight... Kind of Mind Blowing!

Sullo stesso argomento

Leggi anche: SpaceX lancia Starship V3: il nuovo gigante per conquistare Luna e Marte

Starship V3: il test con satelliti ispettori per lo scudo termico? Domande chiave Come faranno i satelliti a scansionare lo scudo termico in orbita? Perché SpaceX ha dipinto alcune piastrelle dello scudo di bianco?...

OGGI: SpaceX ha lanciato la navicella spaziale Starship V3 in volo di prova di debutto dal Texas, solo tre settimane prima dell'iscrizione in borsa del consorzio. #Spazio #Lancio #SpaceX x.com

WDR per Starship V3 full stack è stato completato con successo! reddit

SpaceX ha completato un lancio di prova di StarshipLa società spaziale privata statunitense SpaceX, di proprietà di Elon Musk, ha completato con un buon grado di successo un test di lancio della sua enorme astronave Starship, che venerdì è partita dal ... ilpost.it

Starship V3 debutta con successo parziale: booster perso, ma la missione continuaSpaceX ha inaugurato una nuova era nell' esplorazione spaziale con il primo lancio della sua Starship V3, la versione aggiornata e potenziata del suo megavettore. Questo evento, non privo di complicaz ... it.blastingnews.com