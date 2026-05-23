Starship SpaceX lancio epico tra riprese dallo spazio e splashdown infuocato NASA | Luna e Marte più vicini
Il 12° test di volo di Starship, primo con la versione V3, si è concluso con un splashdown infuocato e riprese dallo spazio. La NASA ha affermato che ora Luna e Marte sono più vicini. Durante il lancio, il razzo ha raggiunto l’orbita prima di rientrare nell’atmosfera, provocando un incendio nel mare. È stato il risultato più significativo finora ottenuto da SpaceX in questa serie di prove.
Il 12° test di volo di Starship, il primo per la nuova versione V3 del razzo di Elon Musk, ha segnato uno dei risultati più importanti finora raggiunti da SpaceX. Anche se non tutto è andato esattamente secondo i piani, il lancio ha centrato gran parte degli obiettivi previsti, ricevendo il plauso della NASA. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Starship is finally Launching on its First Orbital Flight...It will Make All Others OBSOLETE
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Sezione posteriore del razzo Starship B19 con 33 Raptor V3 reddit
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