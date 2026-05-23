Starship SpaceX lancio epico tra riprese dallo spazio e splashdown infuocato NASA | Luna e Marte più vicini

Notizia in breve

Il 12° test di volo di Starship, primo con la versione V3, si è concluso con un splashdown infuocato e riprese dallo spazio. La NASA ha affermato che ora Luna e Marte sono più vicini. Durante il lancio, il razzo ha raggiunto l’orbita prima di rientrare nell’atmosfera, provocando un incendio nel mare. È stato il risultato più significativo finora ottenuto da SpaceX in questa serie di prove.