Star Wars | il montaggio decisivo che salvò il film dal fallimento

? Domande chiave Perché le prime proiezioni private furono un disastro totale?. Chi salvò la trama da un fallimento commerciale imminente?. Come è stato ricostruito il primo atto di Luke Skywalker?. Quali tagli decisivi hanno cambiato la figura di Darth Vader?.? In Breve Visione privata maggio 1977 con critiche negative di Brian De Palma e Steven Spielberg.. Montaggio strutturale affidato a Richard Chew e Paul Hirsch insieme a Marcia Lucas.. Revisione narrativa di Jay Cox per rendere più asciutti i testi introduttivi.. Riorganizzazione sequenze Luke Skywalker e dialoghi Darth Vader per migliorare il ritmo.. Nel maggio del 1977, la visione cinematografica di George Lucas rischiò di naufragare a causa di una narrazione frammentata e di una struttura narrativa priva di coesione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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CURIOSITA' su STAR WARS EPISODIO IV UNA NUOVA SPERANZA

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