Stadio della Roma a Pietralata | la mossa della giunta Gualtieri che accelera la realizzazione
La giunta Gualtieri ha deciso di accelerare i lavori per lo stadio della Roma a Pietralata. Contestualmente, è stata comunicata la data di avvio della conferenza dei servizi per lo stadio Flaminio. Queste decisioni sono state annunciate nello stesso giorno.
Nel giorno in cui viene annunciata la data di avvio della conferenza dei servizi per lo stadio Flaminio, si registra una novità anche in casa giallorossa.La delibera firmataLa giunta Gualtieri ha approvato lo schema di convenzione che prevede la triangolazione tra Roma Capitale, la regione Lazio. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Stadio della Roma a Pietralata: sì, ma con regole chiare.
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