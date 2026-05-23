Sport rotellistici in festa | inaugurata la nuova pista di pattinaggio
Venerdì 22 è stata inaugurata a Ferrara una nuova pista di pattinaggio in via Lanfranco Caretti. L'apertura è stata celebrata con uno spettacolo aperto alla cittadinanza, coinvolgendo gli sport rotellistici locali. La cerimonia ha attirato numerosi spettatori e appassionati, che hanno partecipato alla festa dedicata a questa disciplina. La pista si inserisce tra le strutture dedicate agli sport su ruote, offrendo un nuovo spazio per praticare e promuovere il pattinaggio.
Grande festa per gli sport rotellistici ferraresi: venerdì 22 è stata inaugurata la pista di pattinaggio di via Lanfranco Caretti, con uno spettacolo dedicato aperto alla cittadinanza. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayDopo il taglio del nastro, i protagonisti della cerimonia inaugurale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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Sport rotellistici in festa: inaugurata la nuova pista di pattinaggio x.com
Grande festa per gli sport rotellistici ferraresi: venerdì 22 maggio alle 17.30 verrà infatti inaugurata la pista di pattinaggio di via Lanfranco Caretti, con uno spettacolo dedicato aperto alla cittadinanza facebook
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