Sport rotellistici in festa | inaugurata la nuova pista di pattinaggio

Notizia in breve

Venerdì 22 è stata inaugurata a Ferrara una nuova pista di pattinaggio in via Lanfranco Caretti. L'apertura è stata celebrata con uno spettacolo aperto alla cittadinanza, coinvolgendo gli sport rotellistici locali. La cerimonia ha attirato numerosi spettatori e appassionati, che hanno partecipato alla festa dedicata a questa disciplina. La pista si inserisce tra le strutture dedicate agli sport su ruote, offrendo un nuovo spazio per praticare e promuovere il pattinaggio.