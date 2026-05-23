Spaletti confermato da Elkann | avanti insieme ma Lucio vuole un segnale dallo spogliatoio In caso di scivolone nel derby…

Da juventusnews24.com 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il club ha annunciato ufficialmente la conferma di Spaletti come allenatore. Il presidente ha confermato la volontà di proseguire con questa scelta. Tuttavia, un membro dello staff ha richiesto un segnale positivo dall’interno dello spogliatoio. In vista del prossimo derby, si valuta la possibilità di eventuali cambiamenti in caso di risultato negativo. La decisione di mantenere l’attuale allenatore resta ferma, ma si attendono sviluppi legati alla reazione della squadra.

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Spaletti confermato da Elkann: avanti insieme, ma Lucio vuole un segnale dallo spogliatoio. In caso di scivolone nel derby. Le ultime. Il ritiro invisibile ha lasciato la Continassa agli eroi del 1996, ma  Luciano Spalletti  non abbandonerà i suoi ragazzi prima del  derby  contro il  Torino. Dopo la dolorosa disfatta con la  Fiorentina, il mister toscano ha attraversato due giornate nerissime, accarezzando perfino la tentazione delle clamorose dimissioni. A scacciare le nubi ci ha pensato  John Elkann, ribadendo totale fiducia nel tecnico azzurro. Ne scrive La Gazzetta dello Sport. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il patto Societario e il futuro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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