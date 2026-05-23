Sono morti Marito e moglie spariscono poi la tragica scoperta | dove li hanno trovati

Da caffeinamagazine.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il corpo di una coppia di anziani è stato trovato in un'area vicino a Stazzema, nel Luccese, dopo ore di ricerche. La coppia, di 88 e 87 anni, era scomparsa da casa e sono stati rinvenuti senza vita in una zona non specificata. La scomparsa aveva generato preoccupazione tra i familiari e le autorità, che avevano avviato le ricerche nella zona. La polizia sta indagando sulle cause del decesso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Per ore le ricerche si sono concentrate intorno a Stazzema, piccolo comune della provincia di Lucca dove Fortunata Moriconi, 88 anni, e il marito Corrado Lorenzi, 87 anni, vivevano. La coppia si era allontanata giovedì mattina a bordo della propria utilitaria, senza fare più ritorno e senza dare notizie di sé, facendo scattare l’allarme tra familiari e soccorritori. Le operazioni sono state avviate rapidamente e hanno coinvolto diverse squadre impegnate sul territorio. Soccorso alpino, Carabinieri, Vigili del fuoco e corpi specializzati della Guardia di finanza hanno battuto le aree circostanti, cercando tracce dell’auto e dei due anziani coniugi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

DA QUALCUNO A NESSUNO SATSANG 40 con Mauro Bergonzi

Video DA QUALCUNO A NESSUNO SATSANG 40 con Mauro Bergonzi

Sullo stesso argomento

Marito e moglie trovati morti in casa: “Li hanno massacrati”. Chi è stato, agghiaccianteLe Ardenne francesi sono sconvolte da un crimine che sfida ogni logica familiare e generazionale.

Bologna, marito e moglie trovati morti: sospetto omicidio-suicidioUna coppia di coniugi è stata trovata morta martedì a Castel Maggiore, in provincia di Bologna.

sono morti marito eStazzema, marito e moglie trovati morti in una scarpataScomparsi da ieri mattina, i corpi degli anziani coniugi sono stati trovati vicino all’auto finita a valle della carreggiata. Indagini in corso sulle cause della tragedia ... rainews.it

sono morti marito eAuto finisce in un dirupo; morti marito e moglieUna coppia di anziani, marito e moglie, di 86 e 87 anni, è stata ritrovata senza vita in un dirupo a Pomezzana, nel comune di Stazzema. I due sarebbero morti dopo essere finiti fuori strada con la lor ... noitv.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web