Sono morti Marito e moglie spariscono poi la tragica scoperta | dove li hanno trovati

Il corpo di una coppia di anziani è stato trovato in un'area vicino a Stazzema, nel Luccese, dopo ore di ricerche. La coppia, di 88 e 87 anni, era scomparsa da casa e sono stati rinvenuti senza vita in una zona non specificata. La scomparsa aveva generato preoccupazione tra i familiari e le autorità, che avevano avviato le ricerche nella zona. La polizia sta indagando sulle cause del decesso.

Per ore le ricerche si sono concentrate intorno a Stazzema, piccolo comune della provincia di Lucca dove Fortunata Moriconi, 88 anni, e il marito Corrado Lorenzi, 87 anni, vivevano. La coppia si era allontanata giovedì mattina a bordo della propria utilitaria, senza fare più ritorno e senza dare notizie di sé, facendo scattare l’allarme tra familiari e soccorritori. Le operazioni sono state avviate rapidamente e hanno coinvolto diverse squadre impegnate sul territorio. Soccorso alpino, Carabinieri, Vigili del fuoco e corpi specializzati della Guardia di finanza hanno battuto le aree circostanti, cercando tracce dell’auto e dei due anziani coniugi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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