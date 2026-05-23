Alle 13:10, un volo Turkish Airlines è atterrato all'aeroporto di Malpensa con le salme dei quattro sub italiani deceduti durante un’immersione alle Maldive. Le bare sono state trasportate in un'area dedicata, senza ulteriori dettagli sulla procedura. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali. Nessun altro dettaglio sulle identità o sulle circostanze del decesso è stato reso noto.

AGI - È atterrato intorno alle 13 e 10 il volo della Turkish Airlines che ha riportato in Italia le salme dei quattro sub morti durante una immersione. I corpi di Monica Montefalcone, docente di biologia marina all'Università di Genova, di sua figlia Giorgia Sommacal e dei due giovani ricercatori piemontesi Federico Gualtieri, di Omegna e Muriel Oddenino di Poirino, nel Torinese, dopo le operazioni di sbarco verranno portate all'obitorio dell'ospedale di Gallarate (Varese), struttura di riferimento per l'aeroporto di Malpensa. Da lunedì le autopsie dei quattro corpi. Qui, a partire da lunedì, saranno eseguite le autopsie. L'esame autoptico sarà eseguito su tutti i corpi, compreso quello di Benedetti, a partire dal pomeriggio di lunedì 25. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Sono a Malpensa le salme dei 4 sub italiani morti alle Maldive

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Malpensa, l'arrivo delle salme dei quattro sub italiani morti alle Maldive

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