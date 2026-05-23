Sondaggi scalata senza precedenti | ora tremano tutti

Notizia in breve

I sondaggi politici mostrano una rapida evoluzione, con un centrodestra ancora in testa ma meno unito rispetto a prima. La mobilità tra i partiti è evidente, con alcuni gruppi che guadagnano terreno e altri che perdono consensi. La situazione riflette un quadro di cambiamenti interni e di fluttuazioni di preferenze tra gli elettori.