Crollo senza precedenti Sondaggi tonfo clamoroso | e c’è un partito che se la ride di gusto

Un nuovo sondaggio politico mostra un calo significativo per un partito, con il centrodestra e il centrosinistra praticamente in parità. I dati indicano un equilibrio molto stretto tra le due coalizioni, con margini di vantaggio ridotti e cambiamenti interni alle forze politiche in corso. La situazione riflette un panorama in rapido movimento, con le preferenze degli elettori che si spostano e influenzano gli schieramenti in modo evidente.

Il nuovo sondaggio politico fotografa un equilibrio sempre più serrato tra i due principali schieramenti, con il centrodestra e il centrosinistra separati da margini minimi e tendenze interne in forte movimento. Uno scenario che conferma la fase di grande fluidità del consenso elettorale. Il dato più rilevante riguarda il calo di Fratelli d’Italia, che scende al 27,6% pur restando primo partito nazionale. Una flessione che, secondo le rilevazioni, segnala un rallentamento rispetto ai mesi precedenti. In parallelo cresce la lista Futuro Nazionale, collegata a Roberto Vannacci, che sale al 3,7% con l’aumento più significativo del rilevamento. Un incremento che alimenta l’ipotesi di uno spostamento interno di consensi nel blocco di governo.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Crollo senza precedenti”. Sondaggi, tonfo clamoroso: e c’è un partito che se la ride di gusto Notizie correlate Sondaggi politici, crollo clamoroso per un partito: ora si che si mette male!Gli ultimi dati diffusi da Swg fotografano un nuovo assestamento nel centrodestra: a oltre un mese dalla separazione dall’ex generale, la Lega... Sondaggi, calo senza precedenti: numeri che cambiano tuttoGli ultimi sondaggi politici fotografano un riequilibrio dei consensi tra i principali partiti. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Elezioni in Bulgaria, Radev verso vittoria. Crollo conservatori; Bulgaria, vince Rumen Radev. Chi è l'esperto top gun filo Putin che ha dichiarato guerra agli oligarchi; Donald Trump crolla nei sondaggi solo il 37% degli americani lo promuove | pesano economia e guerra in Iran. Crollo senza fine per il Labour di Starmer nei sondaggi, volano pacifisti Verdi(ANSA) - LONDRA, 03 MAR - Sprofondo senza fine per il Partito laburista britannico, sotto l'oscillante e impopolare leadership moderata di Keir Starmer. Fra scandali, affanni economici, divisioni ... notizie.tiscali.it Urne chiuse in Ungheria, affluenza storica oltre il 77%. Magyar vola nei sondaggi, Orbán rischia il crollo«Il regime sta vivendo le sue ultime ore», ha dichiarato il leader dell'opposizione avanti nei sondaggi con il 55% delle preferenze, contro il 38% del partito Fidesz L'articolo Urne chiuse in Ungheria ... msn.com Acireale: crollo alla Timpa, stanziati 500 mila euro I lavori riguarderanno il... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook aggiungi che dopo il crollo del 2020, c'è stata una continua ripresa annuale, quindi l' "effetto #Colosseo" è ai limiti dell'imbarazzante x.com