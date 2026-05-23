Sky Sport Formula 1 Dentro la regia tv segreta di Biggin Hill

Da digital-news.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Media & Technology Centre di Biggin Hill ha aperto le sue porte, offrendo un accesso raro al centro nevralgico delle trasmissioni della Formula 1. La struttura gestisce tutte le sessioni del campionato, coordinando le immagini e le dirette televisive. È la prima volta che viene mostrato pubblicamente questo centro, che ospita le apparecchiature e i controlli necessari per le trasmissioni globali della competizione.

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Un viaggio esclusivo dietro le quinte della Formula 1? Per la prima volta, il Media & Technology Centre di Biggin Hill apre le sue porte, mostrando il cuore tecnologico che gestisce ogni sessione del Mondiale. Circa 400 monitor e 150 professionisti lavorano in tempo reale tra regia, replay e coordinamento globale. Nel video, Davide Camicioli e Ivan Capelli ci portano dentro la qualifica di Formula 2 in Canada, svelando come nasce la produzione televisiva del grande motorsport.? Un’esperienza unica che anticipa uno speciale completo in arrivo prossimamente. Tutto il weekend di gara della F1 è live su Sky Sport e in streaming su NOW. Iscriviti al canale, lascia un like e commenta se ti interessa scoprire altri dietro le quinte della F1 Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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