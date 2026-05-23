Si ritrovano mezzo secolo dopo e donano 3mila euro ai bambini ricoverati al Policlinico

Notizia in breve

Due amici che si sono incontrati dopo più di cinquant’anni hanno donato 3.000 euro ai bambini ricoverati in ospedale. La riunione, avvenuta tra ricordi di scuola, si è trasformata in un gesto di solidarietà. La somma è stata consegnata al reparto pediatrico, senza ulteriori dettagli sulla destinazione specifica. La donazione è avvenuta nel corso di un incontro privato tra i due, che hanno deciso di sostenere l’ospedale con questa cifra.