Si ritrovano mezzo secolo dopo e donano 3mila euro ai bambini ricoverati al Policlinico
Due amici che si sono incontrati dopo più di cinquant’anni hanno donato 3.000 euro ai bambini ricoverati in ospedale. La riunione, avvenuta tra ricordi di scuola, si è trasformata in un gesto di solidarietà. La somma è stata consegnata al reparto pediatrico, senza ulteriori dettagli sulla destinazione specifica. La donazione è avvenuta nel corso di un incontro privato tra i due, che hanno deciso di sostenere l’ospedale con questa cifra.
Ci sono storie dal sapore particolare, storie che sanno 'rimanere' e distinguersi. Essere ancora amici dopo oltre cinquant'anni, come ai tempi dei banchi di scuola, e allo stesso tempo trovarsi per fare insieme un'opera di solidarietà. I "ragazzi" della classe quinta sezione Q dell'Istituto. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
he realized my deep love only after i died in the hospital! now he lives in endless regret.
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