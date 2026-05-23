Si finge sui social un cantante famoso e si fa inviare soldi promettendo un incontro esclusivo 20enne denunciata per truffa

Notizia in breve

Una ragazza di 20 anni ha creato un profilo falso sui social, usando il nome e le immagini di un cantante famoso. Ha inviato messaggi affettuosi a una donna e le ha promesso un incontro esclusivo, convincendola a inviarle denaro. La truffa è stata scoperta e denunciata alle autorità. La giovane è stata identificata e segnalata per il reato di truffa.