Si finge sui social un cantante famoso e si fa inviare soldi promettendo un incontro esclusivo 20enne denunciata per truffa
Una ragazza di 20 anni ha creato un profilo falso sui social, usando il nome e le immagini di un cantante famoso. Ha inviato messaggi affettuosi a una donna e le ha promesso un incontro esclusivo, convincendola a inviarle denaro. La truffa è stata scoperta e denunciata alle autorità. La giovane è stata identificata e segnalata per il reato di truffa.
SENIGALLIA – Ha creato un falso profilo social utilizzando il nome e le immagini di un noto cantante, conquistando la fiducia di una donna con messaggi affettuosi e la promessa di un incontro esclusivo. Dietro quella che sembrava una storia speciale si nascondeva però una truffa sentimentale. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Full:A top modern salesman transmigrated into a lazy noble young master
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