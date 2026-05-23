Sestri Ponente i bimbi ripuliscono i giardini e sfidano il Comune | Sindaca Salis riapri la crêuza per la scuola

In un quartiere di Sestri Ponente, quindici sacchi di spazzatura sono stati raccolti da circa settanta persone, tra bambini e adulti, durante un'iniziativa di pulizia dei giardini. I partecipanti hanno rimosso plastica, mozziconi di sigarette e pezzi di vetro, dimostrando impegno civico. I bambini hanno anche rivolto un appello alla sindaca affinché venga riaperta la crêuza, una strada vicina alla scuola, per facilitare l'accesso agli istituti scolastici.

Quindici sacchi di spazzatura, pieni di plastica, mozziconi di sigarette e pezzi di vetro. E una settantina di persone, per metà bambini e ragazzini, impegnati per il proprio quartiere. È il risultato della pulizia organizzata nei giardini Rodari di Sestri Ponente da Legambiente Polis insieme al. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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