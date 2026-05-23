A Sesto San Giovanni, il sindaco ha firmato una nuova ordinanza che prevede la chiusura anticipata dei minimarket e dei distributori automatici aperti 24 ore, tra le 20 e le 7, nelle zone considerate più degradate. La misura riguarda le aree più problematiche della città e mira a limitare l’attività commerciale in orari notturni. La disposizione è immediatamente efficace e si applica fino a nuova comunicazione.

Sesto San Giovanni (Milano) – Una nuova ordinanza contingibile e urgente, che dispone la chiusura anticipata dei minimarket e dei distributori automatici h24 dalle 20 alle 7 nelle aree più critiche della città. È stata firmata dal sindaco Roberto Di Stefano, non riguarderà solo il quartiere Rondò e sarà in vigore fino al 21 giugno. «Un provvedimento che si aggiunge alle ordinanze già adottate nei mesi scorsi e che rafforza il lavoro che stiamo portando avanti contro bivacchi, degrado, abuso di alcol, disturbo della quiete pubblica e illegalità diffusa – commenta il primo cittadino –. Una ulteriore misura concreta che nasce in seguito ai controlli serrati effettuati dalla polizia locale sul territorio e che hanno certificato violazioni alla normativa vigente e al regolamento sulla vendita di alcolici dopo le 20. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sesto, nuova ordinanza sui minimarket: iIl sindaco anticipa le chiusure alle 20. Nel mirino le aree più degradate

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Carnevale, l’organizzazione: “Le aree di via Allende già degradate prima della manifestazione”Le precisazioni: “Smontaggio e pulizia ancora in corso, accuse infondate: documentato lo stato dei luoghi precedente all’evento” “Le procedure di...

Il recupero delle aree degradate. Il sindaco incontra i proprietariSANTA CROCE Il recupero degli edifici abbandonati e degradati è uno dei punti salienti del nuovo Piano operativo comunale del Comune di Santa Croce...

Sesto, nuova ordinanza sui minimarket: iIl sindaco anticipa le chiusure alle 20. Nel mirino le aree più degradateLa riduzione riguarda anche i distributori automatici fino alle 7 del mattino. E non solo al Rondò: L’obiettivo è contrastare il bivacco, l’abuso di alcol e il disturbo della quiete pubblica ... ilgiorno.it