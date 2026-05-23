Serie A oggi Bologna-Inter – La partita in diretta

Da webmagazine24.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Inter scende in campo oggi contro il Bologna nell'ultima giornata della stagione 2025-26 di Serie A. La partita si gioca in trasferta, allo stadio Dall'Ara.

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(Adnkronos) – Torna in campo l'Inter, per l'ultima giornata della stagione 2025-26. Oggi, sabato 23 maggio, i campioni d'Italia affrontano il Bologna in trasferta al Dall'Ara. I rossoblù di Vincenzo Italiano (55 punti) sono già certi di chiudere il campionato all'ottavo posto.  Dove vedere Bologna-Inter? La partita sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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