Serie A Cremonese-Como | la partita che può cambiare tutto

Da serieagoal.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La partita tra Cremonese e Como potrebbe determinare il futuro di entrambe le squadre in classifica.

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Cremonese e Como sono pronti a darsi battaglia in un match che è destinato a decidere il destino di entrambe le squadre. I grigiorossi, guidati da Giampaolo, devono conquistare i tre punti per credere ancora nella salvezza, mentre la squadra di Fabregas è chiamata a vincere per avere ancora una piccola chance di qualificarsi in Champions. Cremonese senza paura: il Como nel Mirino. Ultima chiamata per la Cremonese, attesa dalla sfida più importante della stagione contro il Como nell’ultima giornata di campionato. Dopo un girone d’andata di alto livello, i grigiorossi hanno visto crollare, improvvisamente, il proprio rendimento nella seconda... 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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