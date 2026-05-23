Serie A Cremonese-Como | la partita che può cambiare tutto

Cremonese e Como sono pronti a darsi battaglia in un match che è destinato a decidere il destino di entrambe le squadre. I grigiorossi, guidati da Giampaolo, devono conquistare i tre punti per credere ancora nella salvezza, mentre la squadra di Fabregas è chiamata a vincere per avere ancora una piccola chance di qualificarsi in Champions. Cremonese senza paura: il Como nel Mirino. Ultima chiamata per la Cremonese, attesa dalla sfida più importante della stagione contro il Como nell’ultima giornata di campionato. Dopo un girone d’andata di alto livello, i grigiorossi hanno visto crollare, improvvisamente, il proprio rendimento nella seconda... 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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Serie A - La Cremonese è viva, Lecce sei avvisato

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