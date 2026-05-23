Oltre cento fossili di organismi marini antichissimi sono stati trovati nel Nord-Ovest del Canada. Questi fossili risalgono a un'epoca precedente a quella stimata finora per l'origine del sesso e del movimento negli organismi viventi. La scoperta potrebbe modificare le teorie sulla nascita della vita animale, suggerendo che queste caratteristiche siano emerse prima del previsto. I fossili sono stati analizzati da ricercatori e rappresentano una delle più antiche testimonianze di organismi marini mai trovate.

Oltre cento fossili di antichissimi organismi marini scoperti nel Nord-Ovest del Canada potrebbero cambiare radicalmente la storia delle origini della vita animale sulla Terra. I reperti, risalenti a circa 567 milioni di anni fa, anticipano infatti di almeno 5-10 milioni di anni la comparsa di caratteristiche fondamentali come il movimento e la riproduzione sessuale negli organismi multicellulari. La scoperta è stata descritta sulla rivista scientifica Science Advances da un gruppo di ricercatori dell’ American Museum of Natural History e del Dartmouth College, che hanno individuato i fossili sui Monti Mackenzie, una remota catena montuosa canadese nei Territori del Nord-Ovest. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scoperti fossili che riscrivono la storia della vita: il sesso e il movimento nacquero prima del previsto

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15 Human Skeletons Found in the Last Decade That Should Not Exist

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