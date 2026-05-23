Scontro auto-moto in via Pertini a Calcinaia | due feriti soccorsi in codice rosso

Due persone sono state trasportate in codice rosso dopo un incidente tra auto e moto in via Pertini a Calcinaia, ieri sera dopo le 19. L’impatto si è verificato lungo la strada, coinvolgendo un veicolo a motore e una motocicletta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. Le condizioni dei feriti sono ancora da valutare, ma entrambi sono stati portati in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi.

Brutto incidente stradale nella serata di ieri, 22 maggio, in via Pertini a Calcinaia. Secondo le prime informazioni, passate le ore 19, un'auto e una moto hanno finito per scontrarsi. A bordo del mezzo a due ruote viaggiavano due persone, un uomo di 42 anni e una donna di 29. Entrambi sono stati. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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