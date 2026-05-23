Ieri sera, intorno alle 19:30, in via Perini a Calcinaia, un incidente tra un’auto e una moto ha provocato il ferimento di due persone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato i due feriti in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente.

CALCINAIA – Momenti di grande apprensione nella serata di ieri (22 maggio), intorno alle 19,30, per un grave incidente stradale avvenuto in via Perini a Calcinaia, dove un violento scontro tra un’auto e una moto ha provocato il ferimento serio di due persone. Entrambi i feriti viaggiavano a bordo del mezzo a due ruote: si tratta di un uomo di 42 anni e di una giovane donna di 29 anni. Resta ancora da accertare chi dei due si trovasse alla guida della moto al momento del violento impatto con la vettura. La centrale operativa del 118, considerata la gravità della situazione, ha attivato immediatamente una massiccia macchina dei soccorsi. Sul posto sono precipitate l’automedica di Pontedera, l’ambulanza con infermiere a bordo della Valdera e l’ambulanza della Misericordia di Bientina. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Scontro auto-moto: due feriti in sella alle due ruote

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Barletta - Scontro tra auto e moto, due feriti

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