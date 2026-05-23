Scientifico la lettera di prof e personale Ata | Vogliamo una sede unica

Il collegio dei docenti, il collegio d’istituto e il personale Ata del liceo scientifico Galilei di Macerata hanno scritto una lettera in cui chiedono che la scuola abbia una sede unica. Tutti i membri di queste tre componenti hanno approvato all’unanimità questa richiesta. La lettera è stata inviata per evidenziare la necessità di un’unica sede stabile per l’istituto.

Macerata, 23 maggio 2026 – Il collegio dei docenti, il collegio d’istituto e il personale Ata del liceo scientifico Galilei di Macerata, tutti all’unanimità, chiedono una sede unica per la scuola. Hanno inviato una richiesta formale e urgente al presidente della Provincia Alessandro Gentilucci, al sindaco Sandro Parcaroli, al governatore Francesco Acquaroli, alla direttrice generale dell’Ufficio scolastico regionale Donatella D’Amico e al Forum associazione dei genitori della scuola Marche. I giorni scorsi il Comune di Macerata ha accolto la richiesta della Provincia per ospitare alcune classi del Galilei ai Salesiani. Altre sono previste all’ex Mestica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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