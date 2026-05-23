Milano, 23 mag. (Adnkronos) - Nella serata di ieri, presso l'Adi design museum di Milano, Strippedwood il Pannello ecologico, sviluppato e ideato da Saviola, ha ricevuto la 'menzione d'onore' al XXIX premio Compasso d'oro, uno dei riconoscimenti più autorevoli nel panorama del disegno industriale internazionale. In una cornice che ha riunito designer, imprese, università e protagonisti della cultura progettuale contemporanea, la premiazione ha rappresentato uno dei momenti centrali del design italiano e internazionale. Fin dalla sua nascita nel 1954, il Compasso d'oro non ha individuato soltanto prodotti e soluzioni innovative, ma progetti capaci di interpretare il proprio tempo e di generare valore attraverso ricerca, visione e cultura industriale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Saviola, Strippedwood riceve la menzione d'onore al XXIX Premio Compasso d'oro Adi

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