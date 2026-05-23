Sapiens - Un solo pianeta stasera in tv una nuova puntata | anticipazioni e argomenti

Da today.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Stasera in TV va in onda una nuova puntata di “Sapiens - Un solo pianeta”. Il programma ripercorre la storia del ferro, partendo dalle miniere dell’antichità fino alle grandi acciaierie moderne. Sono mostrati passaggi chiave come guerre, invenzioni e rivoluzioni industriali, evidenziando come questo materiale abbia influenzato il corso degli eventi umani. La puntata si concentra su un elemento che ha segnato profondamente il passato e il presente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dalle miniere dell’antichità alle grandi acciaierie moderne, passando per guerre, invenzioni e rivoluzioni industriali: il nuovo appuntamento con “Sapiens - Un solo pianeta” accompagna il pubblico in un racconto affascinante dentro uno dei materiali che più hanno cambiato il destino dell’umanità. 🔗 Leggi su Today.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Siamo la SETTIMA civiltà Il mistero dei 100.000 anni perduti | Documentario

Video Siamo la SETTIMA civiltà? Il mistero dei 100.000 anni perduti | Documentario

Sullo stesso argomento

Sapiens - Un solo pianeta, stasera in tv la nuova puntata: anticipazioni e argomentiIl turismo contemporaneo migliora davvero i territori oppure rischia di consumarli lentamente? Quanto resta autentica l’esperienza di viaggio...

sapiens un solo pianetaSapiens – Un solo pianeta: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 16 maggioSapiens, Un solo pianeta: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 16 maggio 2026, alle ore 21.20 su Rai 3. Scopri di più ... tpi.it

Sapiens - Un solo pianeta, stasera in tv la nuova puntata: anticipazioni e argomentiCome è cambiato il turismo nel corso degli anni: da qui parte il nuovo approfondimento condotto da Mario Tozzi ... today.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web