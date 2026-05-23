Sapiens - Un solo pianeta stasera in tv una nuova puntata | anticipazioni e argomenti
Stasera in TV va in onda una nuova puntata di “Sapiens - Un solo pianeta”. Il programma ripercorre la storia del ferro, partendo dalle miniere dell’antichità fino alle grandi acciaierie moderne. Sono mostrati passaggi chiave come guerre, invenzioni e rivoluzioni industriali, evidenziando come questo materiale abbia influenzato il corso degli eventi umani. La puntata si concentra su un elemento che ha segnato profondamente il passato e il presente.
Dalle miniere dell’antichità alle grandi acciaierie moderne, passando per guerre, invenzioni e rivoluzioni industriali: il nuovo appuntamento con “Sapiens - Un solo pianeta” accompagna il pubblico in un racconto affascinante dentro uno dei materiali che più hanno cambiato il destino dell’umanità. 🔗 Leggi su Today.it
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