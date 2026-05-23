Sapiens - Un solo pianeta stasera in tv una nuova puntata | anticipazioni e argomenti

Notizia in breve

Stasera in TV va in onda una nuova puntata di “Sapiens - Un solo pianeta”. Il programma ripercorre la storia del ferro, partendo dalle miniere dell’antichità fino alle grandi acciaierie moderne. Sono mostrati passaggi chiave come guerre, invenzioni e rivoluzioni industriali, evidenziando come questo materiale abbia influenzato il corso degli eventi umani. La puntata si concentra su un elemento che ha segnato profondamente il passato e il presente.