Stasera, sabato 23 maggio 2026, alle ore 21.20 su Rai 3 va in onda Sapiens – Un solo pianeta, l’appuntamento con la divulgazione scientifica e ambientale condotto da Mario Tozzi. La puntata di oggi si intitola “Cuore di ferro”. Sarebbe stata possibile la civiltà senza il ferro? Sarebbe possibile la guerra senza il ferro? Che impatto ha la metallurgia sull’ambiente e sul clima? Sono queste alcune delle domande a cui il programma cercherà di rispondere. L’avventura dei Sapiens con i metalli, formidabili motori di civiltà, ha origini antichissime ed è lontana dal terminare. Per uno di loro, il ferro, l’Italia ha giocato un ruolo di primissimo piano già a partire da 2700 anni fa. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Sapiens – Un solo pianeta: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 23 maggio

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