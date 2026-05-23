Sanità in Puglia recupero liste d' attesa | anticipato il 47% delle visite prenotate per il 2026

Il 47% delle visite prenotate per il 2026 in Puglia è stato anticipato rispetto ai piani originali, secondo i dati della quindicesima settimana di monitoraggio dei piani di recupero delle liste d’attesa. Questo risultato indica un progresso nei tempi di screening e di accesso alle prestazioni sanitarie. I numeri raccolti finora mostrano un incremento nelle prenotazioni anticipate, segnalando un miglioramento nella gestione delle liste di attesa nella regione.

Novità sul fronte della sanità pugliese e del tanto atteso abbattimento dei tempi di screening. Al termine della quindicesima settimana di monitoraggio dei piani sperimentali di recupero delle liste d’attesa, i numeri iniziano a farsi consistenti. Sono infatti 183.983 le persone complessivamente. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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