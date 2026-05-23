Piani recupero liste d’attesa | il 47 per cento delle prenotazioni anticipate ed erogate è del 2026

Alla quindicesima settimana di monitoraggio, sono state contattate complessivamente 183.983 persone per i piani di recupero delle liste d’attesa. Di queste, 168.000 hanno già ricevuto una prenotazione o un intervento. Il 47% delle prenotazioni anticipate ed erogate riguarda il 2026, indicando che quasi la metà delle prestazioni programmate si riferisce a quell’anno.

Al termine della quindicesima settimana di monitoraggio, sono 183.983 le persone complessivamente contattate nell’ambito dei piani sperimentali di recupero delle liste d’attesa: 168.410 per visite ed esami e 15.573 per ricoveri ospedalieri.Complessivamente sono state anticipate 99.362 prestazioni. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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