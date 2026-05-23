Sandokan tra pop e storia

Da cms.ilmanifesto.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo è stato arrestato ieri nel centro storico mentre tentava di entrare in un edificio con un coltello. La polizia è intervenuta immediatamente e ha disarmato l’individuo, che aveva anche uno zaino con oggetti sospetti. Nessuno è rimasto ferito. La persona è stata portata in commissariato per accertamenti. Non sono stati riscontrati altri coinvolgimenti. La scena si è svolta davanti a numerosi testimoni, alcuni dei quali hanno chiamato le forze dell’ordine.

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