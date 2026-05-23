sandokan tra pop e storia

Un uomo è stato arrestato ieri nel centro storico mentre tentava di entrare in un edificio con un coltello. La polizia è intervenuta immediatamente e ha disarmato l’individuo, che aveva anche uno zaino con oggetti sospetti. Nessuno è rimasto ferito. La persona è stata portata in commissariato per accertamenti. Non sono stati riscontrati altri coinvolgimenti. La scena si è svolta davanti a numerosi testimoni, alcuni dei quali hanno chiamato le forze dell’ordine.

Rievocazione, illustrazione, esplorazione. Queste tre formulette, che pure non disdegnano una più raffinata lettura di matrice politica (eroe proto-ambientalista e anti-colonialista che lotta al fianco delle popolazioni locali contro l’impero britannico), possono fare da guida alla mostra curata da Francesco Aquilanti e Loretta Paderni, La tigre ruggisce ancora, dedicata a Sandokan, aperta fino al 28 giugno nell’Orangerie della Reggia di Monza, già residenza degli Asburgo poi passata ai Savoia. Un itinerario a più tappe, sei in tutto, che è anche una bella occasione, in technicolor e in cinemascope, per riassaporare antiche tracce,... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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Sandokan 2025 sigla completa

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