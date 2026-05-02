Resistenza e cultura pop | a Parma il dialogo tra storia e nuovi media

A Parma si svolge un evento che mette in relazione la resistenza storica con la cultura pop, attraverso l’uso di nuovi media come fumetti e musica. La manifestazione invita a riflettere su come questi strumenti contribuiscano a conservare la memoria storica e a conoscere figure femminili partigiane che hanno partecipato alla lotta. L’iniziativa coinvolge diversi interventi e approfondimenti dedicati alla narrazione del passato attraverso linguaggi attuali.

? Cosa scoprirai Come possono i fumetti e la musica mantenere viva la memoria?. Chi sono le donne partigiane che hanno scritto la storia?. Perché Bella Ciao è diventata un simbolo musicale universale?. Come i nuovi media trasformano la Resistenza in cultura pop?.? In Breve Sabato 9 maggio ore 9.30 presso Palazzo del Governatore a Parma. Relatori Margherita Becchetti, Francesco Pelosi, Chiara Ferrari, Giulio Carlo Pantalei, Mirco Carrattieri, Sara Martin. Interventi accademici coinvolgono esperti provenienti dalle università di Bergamo e Cambridge. Moderazione affidata a William Gambetta e Ilaria La Fata del Centro studi movimenti. Sabato 9 maggio dalle ore 9.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Resistenza e cultura pop: a Parma il dialogo tra storia e nuovi media Notizie correlate Chinatown compie cent’anni. Apre un dialogo con il design fra storia, cultura e tecnologiaSe nell’aprile dello scorso anno era stato lanciato per Zona Sarpi il claim “Do it better”, con l’obiettivo di promuovere progetti capaci di... Matera tra tradizione e futuro: il dialogo tra cultura, sport e sicurezzaL’identità di una città non si misura solo dalla pietra che la sostiene, ma dalla capacità di far convivere le sue anime più profonde. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: FESTA DELLA RESISTENZA; Festa della Resistenza, IV edizione: tutti gli eventi in programma a Roma; Lamezia, Masi (Pd): 25 aprile, la Costituzione è la nostra resistenza; Così la musica della Resistenza accende il Conservatorio. Robinson Pop Up all'Officina Pasolini sotto sfratto: La cultura è resistenza, una risata ci salveràIl primo magazine culturale live, il primo inserto da sfogliare dal vivo, su un palco. Robinson esce dalle pagine di Repubblica e si mostra in un grande evento live nel teatro Eduardo De Filippo ... repubblica.it XXI Festival Pop della Resistenza: tre appuntamenti con l’Assemblea Musicale Teatrale. Il 25 aprile concerto al Teatro GoviConcerto-spettacolo dedicato al partigiano Sergio Cencio Alloisio in Liguria e Piemonte, in programma il 24, 25 e 30 aprile. Ingresso libero per tutte le date ... lavocedigenova.it . @ilariacapua parla del nuovo libro appena uscito #Nonmollate - Manuale di resistenza per l’affermazione del talento femminile edito da @RizzoliLibri x.com "Scegliamo sempre la pace, scegliamo l'amore. La resistenza per me diventa respiro. Hasta siempre". E parte la canzone dedicata a Che Guevara un omaggio politico chiaro da parte di Serena Brancale. Così il Concertone del primo Maggio si schiera con Cu - facebook.com facebook