San Jacopino presidio per la sicurezza contro degrado e violenza
Il presidio “per la sicurezza e contro il degrado” a San Jacopino si è concluso dopo un raduno in piazza Luigi Dallapiccola. La manifestazione ha coinvolto residenti e rappresentanti locali, che hanno espresso richieste di interventi per migliorare la sicurezza e contrastare il degrado nella zona. Non sono stati segnalati incidenti o tensioni durante l'evento.
Il presidio “per la sicurezza e contro il degrado” a San Jacopino si è appena concluso, dopo il ritrovo in piazza Luigi Dallapiccola. La mobilitazione, promossa dal Comitato Cittadini Attivi San Jacopino, è nata in risposta a risse ripetute e recenti episodi di violenza che hanno aumentato la. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Sicurezza, presidio in S.Jacopino 'stanchi rimpalli istituzioni'
Sullo stesso argomento
San Jacopino, presidio per sicurezza nei giardini di Via GallianoUn presidio “per la sicurezza e contro il degrado” è stato indetto nel quartiere di San Jacopino.
Napoli, presidio per la sicurezza contro armi e violenza giovanileL’ultima stesa solo due giorni fa, giovedì, nel quartiere residenziale di Materdei.
San Jacopino, presidio per sicurezza nei giardini di Via Galliano x.com
Carenza cronica di organico, personale in burnout e problemi di sicurezza. Questi alcuni dei temi sollevati durante il presidio organizzato stamani da FP CGIL davanti all'ospedale San Giuseppe di Empoli, dove il sindacato ha denunciato carenze di personal facebook
San Jacopino, i residenti scendono in piazza per chiedere sicurezza: Coltelli e risse all’ordine del giornoIl Comitato Cittadini Attivi convoca un presidio per sabato 23 maggio in via Galliano: Situazione fuori controllo. Servono interventi urgenti ... msn.com
Firenze, presidio per la sicurezza e contro il degrado in San JacopinoÈ stato indetto un presidio per la sicurezza e contro il degrado nel quartiere di San Jacopino, a Firenze, per sabato 23 maggio alle ore 15. Il ritrovo è fissato in piazza Luigi Dallapiccola. Un presi ... 055firenze.it