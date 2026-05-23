San Jacopino presidio per la sicurezza contro degrado e violenza

Il presidio “per la sicurezza e contro il degrado” a San Jacopino si è concluso dopo un raduno in piazza Luigi Dallapiccola. La manifestazione ha coinvolto residenti e rappresentanti locali, che hanno espresso richieste di interventi per migliorare la sicurezza e contrastare il degrado nella zona. Non sono stati segnalati incidenti o tensioni durante l'evento.

Il presidio “per la sicurezza e contro il degrado” a San Jacopino si è appena concluso, dopo il ritrovo in piazza Luigi Dallapiccola. La mobilitazione, promossa dal Comitato Cittadini Attivi San Jacopino, è nata in risposta a risse ripetute e recenti episodi di violenza che hanno aumentato la. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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Sicurezza, presidio in S.Jacopino 'stanchi rimpalli istituzioni'

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