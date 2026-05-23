D ubbi non ce ne sono: quando una giovane donna vuole fare qualcosa da maschio ed essere creduta, è obbligata a liberarsi della sua femminilità. E la prima che ci viene in mente è sempre lei: Giovanna d’Arco, la pulzella, quell’inquieta fanciulla dominata dalle voci dei santi che per rimettere in testa la corona al Re di Francia, per prima cosa si mozzò di netto le trecce e indossò abiti maschili. Sentiva le voci. Questo è quel che dissero poi gli inglesi dandole dell’eretica. Lei parlava con i santi, e più esattamente con San Michele Arcangelo, Santa Caterina d’Alessandria e Santa Margherita d’Antiochia. Queste voci, che lei chiamava “consigli”, cominciò a sentirle all’età di 13 anni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Salvò la Francia, ma la Francia non salvò lei. Nel libro di Valeria Parrella, il ritratto di un’adolescente "diversa", che sentiva "le voci". Acclamata ma solo per poco, nel momento cruciale ebbe paura

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Escapó de Auschwitz para salvar 200 mil vidas… y nunca se perdonó - POLONIA 1942

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