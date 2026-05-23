Salvatore Foti ha raccontato i momenti più intensi della sua esperienza nel calcio europeo, parlando della vittoria in Conference League, delle emozioni a Tirana e delle lacrime a Budapest. Ha anche menzionato il rapporto con l’allenatore e le difficoltà legate alla sconfitta in Europa League, sottolineando come queste esperienze abbiano lasciato segni profondi. Le sue parole offrono uno sguardo diretto sui retroscena di una carriera ricca di alti e bassi.

L’ex vice dello Special One, Salvatore Foti, svela i retroscena della cavalcata in Conference e la ferita mai chiusa dell’Europa League. Salvatore Foti è stato il vice di José Mourinho ai tempi della Roma e della vittoria della Conference League. Al Corriere dello Sport racconta la sua carriera in giallorosso e non solo. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano TIRANA, 25 MAGGIO 2022 « Tirana è per sempre ». IL RICORDO PIU’ BELLO DI QUEL GIORNO « Impossibile scegliere, ce ne sono talmente tanti. Ma uno significativo lo posso rivelare. Sapete quanto è durata la riunione prepartita il giorno della finale? Ve lo dico io: trenta secondi, forse quaranta. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Salvatore Foti: «Roma, la magia di Tirana, le lacrime di Budapest e il vero volto di Mourinho»

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