? Punti chiave Come evitare l'annullamento del voto per le preferenze di genere?. Chi sono gli otto candidati che si sfidano a Salerno?. Cosa succede se nessun sindaco ottiene il 50% più uno?. Come influirà il voto disgiunto sulla composizione del Consiglio comunale?.? In Breve Voto 24 maggio ore 7, domenica fino alle 23 e lunedì fino alle 15.. Ballottaggio previsto per i comuni sopra i 15 mila abitanti il 7 e 8 giugno.. Candidati Salerno: Lanocita, Marenghi, Zambrano, Ventura, De Felice, Barone e Turchi.. Preferenze consiliari richiedono alternanza di genere tra uomo e donna per la stessa lista.. Domani, 24 maggio 2026, i cittadini della provincia di Salerno si troveranno davanti alle urne per decidere il futuro di 21 amministrazioni comunali, con i seggi che apriranno già alle ore 7 del mattino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salerno e provincia: guida al voto per i 21 comuni il 24 maggio

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