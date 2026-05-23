Salerno e provincia | guida al voto per i 21 comuni il 24 maggio
Il 24 maggio si svolgono le elezioni in 21 comuni della provincia di Salerno. Sono otto i candidati in corsa per la carica di sindaco nella città principale. Per evitare l’annullamento delle preferenze di genere, bisogna rispettare le regole sulla compilazione delle schede elettorali. La giornata di voto si svolge dalle ore 7 alle 23, con le operazioni di scrutinio che inizieranno subito dopo la chiusura delle urne.
? Punti chiave Come evitare l'annullamento del voto per le preferenze di genere?. Chi sono gli otto candidati che si sfidano a Salerno?. Cosa succede se nessun sindaco ottiene il 50% più uno?. Come influirà il voto disgiunto sulla composizione del Consiglio comunale?.? In Breve Voto 24 maggio ore 7, domenica fino alle 23 e lunedì fino alle 15.. Ballottaggio previsto per i comuni sopra i 15 mila abitanti il 7 e 8 giugno.. Candidati Salerno: Lanocita, Marenghi, Zambrano, Ventura, De Felice, Barone e Turchi.. Preferenze consiliari richiedono alternanza di genere tra uomo e donna per la stessa lista.. Domani, 24 maggio 2026, i cittadini della provincia di Salerno si troveranno davanti alle urne per decidere il futuro di 21 amministrazioni comunali, con i seggi che apriranno già alle ore 7 del mattino. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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